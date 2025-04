Niet alle huisdieren teruggevonden na explosie Heerhugowaard

Na de verwoestende explosie en daaropvolgende brand in een appartementencomplex in Heerhugowaard zijn nog niet alle vermiste huisdieren teruggevonden. Niels Kalkman van de Dierenbescherming laat zaterdag aan Hart van Nederland weten dat er bij het betreden van de woningen nog dieren gevonden kunnen worden. Er worden in ieder geval nog twee katten vermist, laten de eigenaren van de desbetreffende huisdieren weten.

Ook hebben niet alle dieren het incident overleefd. Een kat en vijf kanaries kwamen om het leven. De overleden dieren zijn door de politie uit het pand gehaald en overgedragen aan de dierenambulance. Vrijwilligers van de Dierenbescherming zorgen ervoor dat de dieren toonbaar worden gemaakt, zodat eigenaren maandag in alle rust afscheid kunnen nemen.

De politie heeft inmiddels een vijfde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de brand, die donderdagavond uitbrak in het appartementencomplex aan de Umbriëllaan. Het gaat om een meerderjarige. Twee verdachten zitten nog vast, drie anderen zijn vrijgelaten maar blijven verdachte. Alle eerder aangehouden verdachten zijn minderjarig.

Aan de brand ging een explosie vooraf. Meerdere appartementen raakten zwaar beschadigd. Vijf mensen raakten lichtgewond.

In een eerdere versie van dit artikel, dat werd gebaseerd op aan ons verstrekte informatie, werd vermeld dat alle vermiste huisdieren inmiddels waren teruggevonden. Na publicatie bleek dit niet te kloppen. Daarom is het bericht aangepast.

Hart van Nederland/ANP