Zeer waarschijnlijk niet meer slachtoffers Heerhugowaard

Bij het forensisch onderzoek in het appartementencomplex in Heerhugowaard waar donderdagavond brand woedde, heeft de politie vooralsnog geen slachtoffers ontdekt. Volgens een politiewoordvoerder kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gezegd dat er naast de vijf mensen die lichtgewond raakten, verder geen slachtoffers zijn.

De politie kan sinds vrijdagmiddag forensisch onderzoek doen in de flat. Eerder kon dat niet omdat het nog te gevaarlijk werd bevonden. Vooralsnog is er volgens de politiewoordvoerder nog geen duidelijkheid te geven over de oorzaak van de brand, die vooraf werd gegaan door een explosie.

ANP