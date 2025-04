Vijfde verdachte explosie Heerhugowaard is meerderjarig

De vijfde verdachte die is aangehouden in verband met de brand in een appartementencomplex in Heerhugowaard, is een volwassene. Dat meldt de politie zaterdag. Van de vijf aangehouden verdachten zitten er nog twee vast.

De drie andere verdachten zijn minderjarig en inmiddels vrijgelaten. Waarom zij weer op vrije voeten zijn, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. De twee verdachten die nog vastzitten mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De brand ontstond donderdagavond na een explosie. Meerdere appartementen raakten zwaar beschadigd en vijf mensen raakten lichtgewond.

ANP