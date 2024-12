Scheiding zorgt voor strijd om huisdieren: wie mag hond of kat houden?

Een huisdier brengt vaak veel liefde met zich mee, maar kan helaas ook voor een boel onenigheid zorgen. Bij scheidingen leidt de vraag wie het huisdier mag houden geregeld tot ruzie en soms zelfs tot een rechtszaak.

"Daar komt een hoop emotie bij kijken, want zo’n beestje is onderdeel van het gezin," zegt advocate in familierecht en huisdierenmediator Wills Langedijk tegen Hart van Nederland.

Volgens haar neemt het aantal rechtszaken over het houden van huisdieren na een scheiding toe. Maar Langedijk ziet ook een verschuiving in de uitkomsten van die zaken. "Waar voorheen gekeken werd naar eigendom, ligt tegenwoordig steeds vaker de focus op het belang van het dier."

Lamp, televisie, hond

Langedijk noemt dat een bijzondere stap. "Dit soort zaken lijken misschien klein, maar gaan eigenlijk over iets veel groters: namelijk de rechten van dieren." Toch blijft het volgens haar nog steeds lastig om hier één lijn in te trekken. "Juridisch gezien is een dier nog steeds hetzelfde als een lamp of televisie. Het wordt gezien als een 'goed' en zal eerlijk verdeeld moeten worden."

"Gelukkig komt het in de meeste gevallen niet tot de rechter", zegt Langedijk. "Veel mensen komen er onderling wel uit." Maar het kan ook zo zijn dat geen van beide partijen een huisdier wil houden. Dan zou het zomaar kunnen dat het beestje een plekje op de boerderij van Rita en Harry Holleman vindt.

Paradijsje voor dieren

Al vier jaar bouwen zij aan hun paradijsje voor dieren van gescheiden baasjes, zoals te zien is in bovenstaande video. "Dat is eigenlijk een beetje vanzelf zo gelopen," zegt Rita tegen Hart van Nederland. "Via via kwamen eerst een aantal ezeltjes bij ons terecht, maar inmiddels verzorgen we ook shetlanderpony’s, schapen, kippetjes en Henk en Hugo: onze varkens."

We vinden het heerlijk om voor de dieren te zorgen.

Het getrouwde stel is sinds een aantal jaar gepensioneerd en brengt dag en nacht door op hun boerderij. "We vinden het heerlijk om voor de dieren te zorgen. ’s Ochtends bij het ontbijt staan ze al op ons te wachten, dat is erg leuk." De dieren verblijven er tot hun dood en houden in sommige gevallen zelfs contact met hun oude baasjes. "We vinden het belangrijk om de mensen op de hoogte te houden, en ze zijn altijd welkom voor een bezoekje."