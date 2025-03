Hoe herken je een zieke kat: 'Zijn meesters in verbergen van pijn en ongemak'

Katten zijn een van de meest voorkomende huisdieren. Ze zijn erg zelfstandig en daardoor makkelijk te houden. Toch kunnen hun baasjes niet altijd zien of ze pijn hebben of ziek zijn.

Hoe komt het toch dat kattenfilmpjes ons blijven betoveren? In de video hierboven hoor je er alles over.

"Van oorsprong is de kat een solitair dier. Ze zullen daarom minder snel zwakte laten zien, want dan worden ze sneller als prooi gezien", zegt Liesbeth Puts van de Praktijk voor Kattengedrag. Je zult dus niet snel grote gedragsveranderingen zien bij je kat zodra ze ziek is. Wel kunnen er kleine signalen zichtbaar zijn, zoals minder eten, veel afvallen of misselijkheid. Ook een slechtere vacht kan een aanwijzing zijn. "Mocht je kat juist meer gaan slapen, bepaalde bewegingen vermijden zoals springen, of niet meer aangeraakt willen worden, dan kunnen dit signalen zijn dat je kat pijn heeft."

Gehecht aan routine

Over het algemeen slapen katten veel op een dag. Daarom merk je het niet snel als ze een uurtje meer of minder slapen. Bij een hond, waarmee je dagelijks naar buiten gaat, zie je sneller als die mank loopt dan bij een kat. Dierenarts Evelien Koole van Dierenkliniek De Pijp noemt katten "meesters in het verbergen van pijn en ongemak".

Toch kan je op een paar manieren zien dat een kat pijn heeft of ziek is. "Katten zijn erg gehecht aan routine", legt Koole uit. "Als ze bijvoorbeeld kiespijn hebben, dan zullen ze vaak blijven eten. Er lijkt dan niet veel aan de hand te zijn, maar als je soms goed kijkt, kan het zijn dat de kat aan de linker- of rechterkant kauwt vanwege de pijn aan de tegenoverliggende zijde." Puts zegt dat dit hetzelfde is met artrose bij katten. "Katten zullen niet zo snel mank lopen, maar je kan het wel aan ze zien als ze bijvoorbeeld meer gaan slapen of niet meer de trap op of af gaan."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Jaarlijkse controle

Als je kat afwijkt van zijn normale routine, kan dat een signaal zijn dat hij pijn heeft, ongemak ervaart of ziek is. Dierenarts Koole adviseert om je kat zeker één keer per jaar te laten controleren bij de dierenarts. "Ook goede voeding en voldoende beweging zijn belangrijk."

Daarnaast is het ook belangrijk dat katteneigenaren zelf alert blijven en actie ondernemen als je kat afwijkend gedrag gaat vertonen. "Wachten kan alleen maar meer schade opleveren, want als een kat een duidelijke gedragsverandering heeft, dan is er al een probleem", legt Puts uit.

Tot slot geeft ze het advies om je kat, zeker vanaf een jaar of acht, jaarlijks te laten checken. "Katten hebben over het algemeen vaker gebitsproblemen of artrose. Zeker bij oudere katten komt artrose en ook nierfalen vaak voor. Met een jaarlijkse controle kun je er op tijd bij zijn."