Hond Big Boy slikt tennisbal in tijdens spelen, dierenopvang start doneeractie

Het ging afgelopen week goed mis voor hond Big Boy. Tijdens het spelen slikte de viervoeter een tennisbal in, waarna hij met spoed moest worden geopereerd. Dat meldt Dierenopvangcentrum Spijkenisse op Facebook.

"Natuurlijk houden we onze dieren goed in de gaten, maar dit ging razendsnel...", schrijft het opvangcentrum. Opeens had Big Boy geen trek meer in eten en kwam er geen ontlasting meer. Meteen is de dierenarts gebeld, die röntgenfoto’s maakte. De tennisbal moest zo snel mogelijk uit zijn maag, dus de hond is met spoed geopereerd.

Het seizoen van het hoge gras is weer aangebroken, en dat betekent dat je dier gewond kan raken van grasaren. Dierenartsen waarschuwen hiervoor (zie bovenstaande video).

De onverwachte kosten voor de zorg van Big Boy lopen voor Dierenopvangcentrum Spijkenisse flink op. Daarom is het opvangcentrum een doneeractie gestart. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met Big Boy. "Hij mocht herstellen bij een liefdevol gastgezin."