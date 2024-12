Hordes mensen rennen Intratuin in om korting te pakken: 'Kersthuisjes de trend'

De één zit op tweede kerstdag nog met vrienden of familie aan het zoveelste kerstdiner, de ander maakt een wandeling, maar sommige mensen zitten al met hun portemonnee in volgend jaar. Het is namelijk de ideale dag om alvast kerstinkopen te doen.

Daarom staan hordes mensen op donderdag voor de ingang van de Intratuin in Duiven. Daar wordt deze tweede kerstdag-koopjesjacht gezien als een jaarlijkse traditie. Vooral de decoraties die je bij elkaar moet verzamelen, zijn erg in trek.

"Deze trend zien we de afgelopen tien jaar al wel, dat mensen thuis hele landschappen en dorpen bouwen", vertelt Wouter Nusselder, eigenaar van de Intratuin, aan Hart van Nederland. Je kunt je voorstellen, als je daarmee aan de gang wil en je moet een paar huisjes hebben en een paar accessoires erbij, dat loopt al gauw op. En op een dag als vandaag, als het bijna half geld is, is het handig om nu in te slaan."

