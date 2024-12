Met kerst niemand alleen: vriendinnen organiseren kerstdiner voor eenzame ouderen

Een compleet verzorgde kerstavond voor eenzame ouderen uit IJsselstein: het idee dat te organiseren, had zich een paar jaar terug al in de hoofden van Chantal en Peter uit IJsselstein genesteld. Afgelopen zomer nam het stel samen met de kinderen het besluit: "We gaan het doen!"

De organisatie kreeg een flinke boost toen bleek dat ook het gezin van beste vriendin Nancy van Tergouw mee wilde helpen. Chantal van der Pol vertelt: "Ieder vrij uurtje werd vervolgens besteed aan het plannen van de avond en het mobiliseren van de lokale middenstand. Dat was nog heel veel werk. We gingen langs de ondernemers in IJsselstein om onze plannen voor te leggen. En wat bleek: iedereen was enthousiast! We wilden er graag een compleet verzorgde avond van maken en onze gasten helemaal in de watten leggen. Ze worden zelfs opgehaald en thuisgebracht door een taxiservice, helemaal gratis!"

Op kerstavond was het dan eindelijk zover. Terwijl de vijftig gasten zichtbaar genoten van het kerstdiner, was het voor de gezinnen van Chantal en Nancy juist hard werken geblazen, zoals op bovenstaande video is te zien.