Nederlander eet iets minder vlees deze kerst, gourmet blijft populair

Het aantal Nederlanders dat vlees eet tijdens het kerstdiner is licht afgenomen. Waar in 2023 nog 78 procent van de Nederlanders aangaf vlees te eten tijdens het kerstdiner, is dat een jaar later nog 75 procent. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.181 respondenten.

Nederlanders en gourmetten blijkt met kerst nog steeds de ideale combinatie te zijn. Veruit de meeste Nederlanders bakken met kerst een aantal vleesjes in een pannetje op de gedeelde bakplaat. Waar ik 2023 nog 32 procent van de Nederlanders aangaf te gourmetten met de kerstdagen is dat aantal in 2024 iets gestegen naar 35 procent.

Naast gourmet is biefstuk populair: 21 procent van de ondervraagden geeft aan dit gerecht met kerst te eten. Op plek 3 staat rollade: goed voor 18 procent van de stemmen.

Alternatief voor vlees

Toch neemt de hoeveelheid borden met vlees tijdens het kerstdiner af, met 3 procent. Het alternatief vis ligt met 5 procent van de stemmen nog ver achter. Ook vegetarische en veganistische gerechten zijn nog niet mateloos populair. 4 procent van de Nederlanders geeft aan deze kerst voor een vegetarisch kerstdiner te gaan, tegenover 1 procent die kiest voor vegan.