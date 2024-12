Grote kerstdrukte bij de visboer en slager: 'Ik kan geen vlees meer zien'

Op eerste kerstdag heerste er een enorme drukte bij de slagerij en visboer. Hoewel slechts enkele winkels open waren, haalden veel klanten op het laatste moment hun vlees en vis op. Slagers en visboeren waren al in de vroege ochtend begonnen met de voorbereidingen en kregen hulp van extra personeel om alle bestellingen op tijd klaar te krijgen.

Bij de visboer in IJmuiden was het een komen en gaan van klanten, vertelt Henk Koning. Henk was al vroeg uit de veren om de zaak te openen voor klanten die hun bestellingen ophalen. “Het zijn drukke dagen geweest. Elke dag ga je om drie uur je bed uit en dan ben je de hele dag bezig,” vertelt hij.

'Ik hoef geen vlees meer te zien'

Ook bij de slagerij was het druk. De meeste klanten kwamen langs voor een gourmetschotel. Uit een onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 38 procent van de mensen met kerst het gourmetstel tevoorschijn haalt.

Slager Peter Slagmolen werkt al wekenlang hard om iedereen van vlees te voorzien. Maar of hij zelf vanavond ook aan een stuk vlees zit, weet hij nog niet. “Ik heb de laatste tijd even genoeg vlees gezien,” grapt hij.