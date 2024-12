Restaurants open met kerst ondanks hoge personeelskosten: 'Collega's als tweede familie'

Lekker achterover zitten voor het kerstdiner, dat kan natuurlijk met een etentje buiten de deur. Sommige restaurants blijven - ondanks de hoge personeelskosten - tijdens de kerstdagen open. Horecaondernemer Marit uit Kampen vertelt: "Ons personeel vindt het niet erg om te werken, als je in de horeca werkt dan voelen je collega's als een tweede familie."

Uit het Hart van Nederland-panel komt naar voren dat 13 procent van de panelleden één van de kerstdiners bij een restaurant doet. Het liefst willen horecaondernemers, ondanks de intensieve voorbereidingen en hoge kosten, open zijn tijdens kerst. Dat zijn de naweeën van corona, zegt horeca-adviseur Michael Groven aan Hart van Nederland.

"Maar dan moet dat wel kunnen," voegt Groven daaraantoe. De hoge inkoop- en personeelskosten vormen de belangrijkste afwegingen voor restaurants om dicht te zijn tijdens Kerstmis. En het is volgens Groven niet vreemd dat tijdens deze dagen de prijslijst voor de gasten automatisch meestijgt.

Niet opjagen

Horecaondernemer Marit houdt haar horecaondernemingen in Kampen tijdens de kerst open. "We zijn helemaal volgeboekt." Gasten in tijdsloten laten komen om de omzet te maximaliseren, ziet ze niet zitten: "Mensen kunnen hier lekker blijven hangen en borrelen. We willen mensen niet opjagen en zetten volledig in op de belevenis." Volgens Groven helpt een onderscheidende menukaart daar enorm bij: "Niemand zit te wachten op kant-en-klaar carpaccio."