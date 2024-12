Geen zin in dure champagne? Dit zijn de beste alternatieven uit supermarkt

Een oliebol en een glas champagne, het hoort er helemaal bij met de jaarwisseling. Maar geniet je wel echt van dat glaasje bubbels? Want anders is het best zonde om 40 of soms wel 50 euro neer te leggen voor een goede fles. Het kan ook goedkoper. In dit artikel ontdek je de goedkoopste maar ook lekkerste alternatieven in de supermarkt.

Een fles van het bekende champagnemerk Moët & Chandon kost bij een bekende slijterijketen zo'n 40 euro. En dan is de korting er al af. Best een prijzige traditie, zeker als je dat glas bubbels ook nog eens semi-verplicht opdrinkt. Een goedkoper alternatief - wijn met bubbels - uit de supermarkt kan dan een uitkomst zijn. Maar welke kan je zonder schaamte schenken aan je gasten?

Overigens wordt het een onstuimige oud en nieuw. Volgens het KNMI kunnen activiteiten rond de jaarwisseling hinder ondervinden van de zware windstoten. Ook op Nieuwjaarsdag houden de windstoten aan. Bekijk het weerbericht in de video bovenaan dit artikel.

Beste goedkopere alternatieven

De site Manners.nl heeft de cava's en prosecco's opgezocht op de site van Vivino en ze vervolgens gerangschikt naar welke het beste scoren volgens gebruikers. Hieronder zie je de beste goedkopere bubbelalternatieven bij de Albert Heijn, Jumbo, Plus en Lidl.

Wijn: Score op Vivino (1-5) Te koop bij: Fontanafredda – Moscato d’Asti bio 4,0 Albert Heijn, €6,97 Siva – Pinot Grigio Spumante 3,9 Jumbo, €4,99 Onbrina – Prosecco Extra Dry 3,9 Plus, €8,39 Ballaturi – Prosecco Brut 3,7 Lidl, €6,99