Code geel tijdens jaarwisseling: zware windstoten bedreigen vuurwerkpret

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordwesten van het land tijdens de jaarwisseling. Er kunnen windstoten voorkomen tot 90 kilometer per uur. Daarom is code geel afgekondigd voor Noord-Holland en het Waddengebied. De waarschuwing geldt van dinsdag 23.00 uur tot woensdag 06.00 uur.

Volgens het KNMI kunnen activiteiten rond de jaarwisseling hinder ondervinden van de zware windstoten. Ook op Nieuwjaarsdag houden de windstoten aan.