Onstuimige jaarwisseling op komst met regen en harde wind

Het weer rond de jaarwisseling wordt allesbehalve rustig. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten, regen en zelfs storm langs de kust. Maandag waait het al stevig, maar op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag neemt de wind verder toe. Ook na de jaarwisseling blijft het nat en wordt het kouder.

Maandag is het op veel plekken grijs met af en toe wat motregen. In het noordwesten breekt de zon soms door, maar de wind is overal goed merkbaar, met windkracht 6. De temperaturen liggen tussen de 6 en 9 graden, wat zacht is voor de tijd van het jaar, al voelt het door de wind kouder aan.

Code geel tijdens jaarwisseling

Tijdens oudejaarsdag heeft het KNMI een code geel afgegeven voor zware windstoten in Noord-Holland en het Waddengebied. Langs de kust waait het stormachtig met windkracht 8, waarbij windsnelheden kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur. Boven land zijn de windstoten minder fel, maar bereiken ze nog steeds snelheden tussen de 60 en 75 kilometer per uur.

De dag zelf verloopt grotendeels droog, maar het blijft bewolkt en lokaal kan mist ontstaan. Tijdens de jaarwisseling valt in het noorden lichte regen, terwijl het in het zuiden en midden op enkele motregenbuitjes na droog blijft.

Stormachtige start

Op nieuwjaarsdag trekt de wind verder aan. Langs de kust kan het kortstondig stormen met windkracht 9. In de loop van de dag trekt regen vanuit het westen het land binnen. De temperaturen dalen geleidelijk, wat samen met de stevige wind zorgt voor een extra gure gevoelstemperatuur.

Na de jaarwisseling zet het natte weer door en worden de dagen kouder. Regenbuien blijven het weerbeeld domineren, en door de dalende temperaturen voelt het beduidend kouder aan dan tijdens de feestdagen.