Wat weet jij van 2024? Speel de Hart van Nederland '24 quiz!

Van opmerkelijke nieuwsverhalen tot spraakmakende gebeurtenissen: 2024 was een jaar om niet snel te vergeten. Bij Hart van Nederland brachten we het nieuws dat Nederland het meest raakte. Nu is het tijd om te zien hoeveel jij daarvan nog weet. Met De 24 van '24, onze eindejaarsquiz, kun je jouw kennis over de best gelezen verhalen van het jaar testen.

De quiz neemt je mee langs de 24 populairste nieuwsverhalen van 2024. Herinner je je nog het exotische dier dat werd gered uit een kanaal in Hoogeveen? Of waarom de app van Temu zo veel opschudding veroorzaakte? En hoe zit het met die opvallende ontdekking over "No Nut November"? Elk van deze verhalen is verwerkt in een uitdagende vraag, zodat je niet alleen kunt terugblikken, maar ook je geheugen kunt prikkelen.

"Het jaar is voorbij gevlogen", aldus Hart van Nederland-presentator Maarten Steendam. Met zo'n 250 uitzendingen die hij het afgelopen jaar heeft mogen presenteren, was het een jaar "vol veranderingen en hoogtepunten". In gesprek met Hart van Nederland, te zien in bovenstaande video.

Speel de quiz!

Denk jij alles nog te weten over het afgelopen jaar? Doe dan mee aan De 24 van '24 en deel je score met vrienden en familie. Wie weet word jij wel de grootste nieuwskenner van 2024!