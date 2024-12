WK Darts met recordaantal Nederlanders gaat beginnen: dit kun je verwachten

Het WK Darts gaat zondagavond om 20.00 uur weer van start in het iconische Alexandra Palace in Londen. Maar liefst 96 deelnemers strijden om de belangrijkste prijs in de dartssport. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen is weer van de partij, met dit jaar een recordaantal van zestien andere Nederlanders. Titelverdediger Luke Humphries wordt gezien als de grote kanshebber na een indrukwekkend seizoen.

Het WK Darts wordt sinds 1994 georganiseerd en vindt sinds 2007 plaats in het Alexandra Palace in Londen, beter bekend als ‘Ally Pally’. Deze locatie biedt plaats aan 3.500 toeschouwers, en de tickets voor het evenement waren razendsnel uitverkocht. Vanaf 2006 hebben bijna alle topspelers de overstap gemaakt naar de Professional Darts Corporation (PDC), waardoor dit WK van de PDC nu wordt beschouwd als het officiële wereldkampioenschap voor profdarters. Sinds 2019 kent het toernooi 96 deelnemers, maar vanaf volgend jaar wordt dit uitgebreid naar 128.

De top 32 van de wereldranglijst is automatisch geplaatst voor de tweede ronde, terwijl de overige spelers zich kwalificeren via verschillende routes, zoals kwalificatietoernooien, de Challenge Tour of de ProTour Order of Merit. Dit jaar doen er maar liefst zeventien Nederlanders mee, het hoogste aantal ooit, al komt een van hen wel voor een ander land uit.

Brabantse wethouder was vorig jaar de absolute sfeermaker in de Engelse dartstempel 'Ally Pally'. Bekijk de beelden bovenaan dit artikel.

Eerdere wereldtitels

In 2007 schreef Raymond van Barneveld dartsgeschiedenis door het WK te winnen in een van de spannendste finales ooit. De Nederlander versloeg Phil Taylor in een sudden death-leg, nadat de stand in sets 6-6 was en het ook in de beslissende leg 5-5 stond. Het was de enige keer dat Van Barneveld wereldkampioen werd bij de PDC, Van Gerwen won het WK daarna nog in 2014, 2017 en 2019.

Record aantal Nederlanders

Dit jaar doen er een recordaantal Nederlands mee aan het WK, namelijk zestien mannelijke darters en voor het eerst één vrouw: Noa-Lynn van Leuven. Gezien zijn eerdere resultaten lijkt Van Gerwen de grootste Nederlandse kanshebber op de titel, al heeft hij wel een lastig jaar achter de rug. Ook zijn recente vorm is niet heel goed. Zijn loting biedt echter enige verlichting: in de tweede ronde treft hij debutant James Hurrell of Jim Long, beiden ongeplaatst.

Danny Noppert, als nummer dertien geplaatst, is de tweede hoogst geklasseerde Nederlander. Hij heeft een zware loting: in de tweede ronde treft hij waarschijnlijk Ryan Joyce, die dit jaar nog de halve finales van de World Grand Prix bereikte. De Engelsman treft in zijn eerste ronde Darius Labanauskas uit Litouwen. Noppert is nooit verder dan de derde ronde gekomen.

Dirk van Duijvenbode, de nummer 25, speelt in de tweede ronde tegen Madars Razma of de Nederlander Christian Kist. In de derde ronde kan Masters-winnaar Stephen Bunting zijn tegenstander zijn.

Overige Nederlanders

Buiten de top-25 doen er nog elf andere Nederlanders mee: Gian van Veen, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Kevin Doets, Noa-Lynn van Leuven, Christian Kist, Chris Landman, Alexander Merkx, Jeffrey de Zwaan, Richard Veenstra en Raymond van Barneveld. De uit Den Helder afkomstige Jeffrey de Graaf doet ook mee aan het WK, maar hij komt onder de Zweedse vlag uit.

Dit zijn de tegenstanders van de Nederlandse darters in de eerste ronde: 15-12, 20.10 uur (eerste ronde) - Wattimena Vs. Bellmont (ZWI)

16-12, 13.40 uur (eerste ronde) - Plaisier Vs. Azemoto (JAP)

16-12, 20.10 uur (eerste ronde) - Zonneveld Vs. Owen (WAL)

17-12, 14.40 uur (eerste ronde) - Doets Vs. Van Leuven

17-12, 20.10 uur (eerste ronde) - de Graaf (ZWE) Vs. Sweeting (BHS)

18-12, 21.10 uur (eerste ronde) - Razma (LET) Vs. Kist

19-12, 13.40 uur (eerste ronde) - Landman Vs. Lee (HKG)

20-12, 13.40 uur (eerste ronde) - Burton (ENG) Vs. Merkx

20-12, 14.40 uur (eerste ronde) - Nijman Vs. Carolissen (ZA)

20-12, 21.10 uur (eerste ronde) - Hempel (DUI) Vs. de Zwaan

21-12, 14.40 uur (eerste ronde) - Veenstra Vs. Toylo (PHL)

Dit zijn de tegenstanders van de Nederlandse darters in de tweede ronde: *In dit schema worden ook de Nederlandse darters uit ronde 1 meegenomen. Mochten de darters in de eerste ronde verliezen, liggen ze uit het toernooi. 16-12, middag sessie (tweede ronde) - Wade (ENG) Vs. Wattimena/Bellmont (ZWI)

17-12, avond sessie (tweede ronde) - Wright (SCH) Vs. Plaisier/Azemoto (JAP)

19-12, middag sessie (tweede ronde) - Clemens (DUI) Vs. Zonneveld/Owen (WAL)

19-12, avond sessie (tweede ronde) - Smith (ENG) Vs. Doets/van Leuven

20-12, avond sessie (tweede ronde) - van Gerwen Vs. Hurrel (ENG)/Long (CAN)

21-12, middag sessie (tweede ronde) - Dolan (XI) Vs. Landman/Lee (HKG)

21-12, middag sessie (tweede ronde) - Dobey (ENG) Vs. Burton (ENG)/Merkx

21-12, avond sessie (tweede ronde) - Noppert Vs. Joyce (ENG)/Labanauskas (LIT)

21-12, avond sessie (tweede ronde) - van Barneveld Vs. Kenny (WAL)/Buntz (VS)

22-12, middag sessie (tweede ronde) - van Duijvenbode Vs. Razma (LET)/Kist

22-12, middag sessie (tweede ronde) - Cullen (ENG) Vs. Nijman/Carolissen (ZA)

22-12, avond sessie (tweede ronde) - Anderson (SCH) Vs. de Graaf/Sweeting (BHS)

23-12, middag sessie (tweede ronde) - Ratajski (POL) Vs. Veenstra/Toylo (PHL)

23-12, avond sessie (tweede ronde) - van Veen Vs. Pietreczko (DUI)/Zong (CHN)

23-12, avond sessie (tweede ronde) - Gurney (XI) Vs. Hempel (DUI)/de Zwaan

Dit is het volledige schema van alle darters in de eerste en tweede ronde: