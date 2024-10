Historisch! Transvrouw Noa-Lynn van Leuven plaatst zich voor WK darts

Transvrouw Noa-Lynn van Leuven schrijft geschiedenis door zich te plaatsen voor het WK darts. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die zich kwalificeert voor dit prestigieuze toernooi.

Met nog vier toernooien op de kalender begon Van Leuven dit weekend als nummer twee in de Women’s Series. Hoewel Beau Greaves de lijst aanvoert, heeft de 20-jarige Engelse al aangegeven niet mee te doen aan het WK in Alexandra Palace. Voor Van Leuven was het dus van belang om na het weekend in de top 3 te eindigen. Dat lukte haar al op zaterdagmiddag, toen ze het 21e toernooi van het jaar won door Greaves in de finale met 5-3 te verslaan, met een indrukwekkend gemiddelde van 109.64.

Van Leuven wordt hiermee de eerste Nederlandse vrouw die zich plaatst voor het WK darts. Het WK darts reserveert sinds enkele jaren twee plaatsen voor speelsters uit de Women's Series. Greaves had zich dit jaar al gekwalificeerd, maar koos ervoor om deel te nemen aan het WDF WK op het iconische Lakeside.

Schijnwerpers

Van Leuven staat vaak in de schijnwerpers, mede vanwege haar transitie in haar tienerjaren, waarna ze als vrouw door het leven ging. Ondanks dat ze voldoet aan de richtlijnen van de Darts Regulation Authority — die stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een voordeel voor transvrouwen in het darten — en de voortdurende steun van PDC-topman Matt Porter, krijgt de Nederlandse regelmatig te maken met kritiek.

Bij het SBS6-programma De Oranjezondag ging het ook over transpersonen in de dartwereld. Bekijk die video bovenaan dit artikel.

Kritiek op deelname

De Engelse Deta Hedman uit al jaren kritiek op de deelname van Van Leuven aan de vrouwentour. Eerder dit jaar verlieten Anca Zijlstra en Aileen de Graaf het Nederlandse team uit protest tegen de aanwezigheid van een 'biologische man' in het vrouwenteam. Onlangs stemde bij de WDF, naast de PDC de andere grote dartsbond, een meerderheid voor het uitsluiten van transvrouwen bij vrouwentoernooien. Of dit daadwerkelijk zal worden ingevoerd, is nog onduidelijk.