No Nut-november is niet goed voor je: 21 keer klaarkomen per maand is het beste

Ben jij al 12 dagen niet klaargekomen? Doe je mee aan de uitdaging No Nut November, waarbij je de hele maand als man zijnde niet mag klaarkomen? Dat is dus helemaal niet goed voor je, vertelt uroloog Piet Hoebeke in de Radio 538 Ochtendshow.

"Nou, die ene maand zal niet uitmaken voor je gezondheid, maar het ding is niet gemaakt om geen zaad te lozen", vertelt Hoebeke. "Het is logisch dat je verschillende keren per week moet lozen. Zeker jonge mensen. Het is niet slim om 'dat' allemaal te laten zitten." De kans op ontstekingen wordt groter als je niet genoeg klaarkomt, legt hij uit. "Er moet een flow zitten in de productie van sperma. Het moet er gewoon uit, maakt niet uit hoe."

'Te vaak is niet erg'

Volgens Hoebeke blijkt uit onderzoek - onder 150.000 mannen tussen de 20 en 40 jaar oud - dat 21 keer klaarkomen per maand de kans op prostaatkanker met 30 procent vermindert. "En je mag ook vaker klaarkomen."

Te vaak klaarkomen is niet erg, zegt Hoebeke. "Behalve als het dwangmatig wordt. Er zijn bijvoorbeeld mannen die tientallen keren per dag willen klaarkomen. Het is nou ook weer niet de bedoeling dat je zo vaak klaarkomt dat je apparatuur stukgaat."

Beter

En als je dan toch een maand lang niet klaarkomt? "Dan zul je de eerste keer na die maand wat meer sperma produceren, en dan zal het anders ruiken. Het is beter om het goed in gang te houden."