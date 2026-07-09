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Brandstofprijs met meerdere centen omhoog door oplaaiend geweld Midden-Oosten

Kopen en besparen

Vandaag, 10:36

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De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag met meerdere centen per liter omhooggegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen woensdag flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Donald Trump heeft daarbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is.

Voor een liter Euro95 bedraagt de gemiddelde adviesprijs nu 2,532 euro, volgens cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is bijna 3 cent meer dan woensdag. De dieseladviesprijs ging evenveel omhoog, naar 2,334 euro per liter.

Wil je juist nu stukken goedkoper tanken? Dan moet je in Duitsland zijn. Je hoort in de video in dit artikel hoeveel dat kan schelen.

Tanken nog wel goedkoper mogelijk

Het is nog wel mogelijk goedkoper te tanken. De adviesprijs wordt vaak alleen bij duurdere tankstations gerekend.

De olieprijzen zelf liepen donderdag juist weer iets terug. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is nagenoeg tot stilstand gekomen na twee dagen op rij van Amerikaanse aanvallen op Iran. Die militaire acties zijn een vergelding voor beschietingen van schepen door Iran. Een maand geleden werd ook al duidelijk dat vaste contracten voor stroom en gas duurder zijn geworden door de Iran-oorlog.

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Door ANP

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