Benzineprijs verder omlaag, meer prijsdalingen niet uitgesloten

De adviesprijs voor benzine gaat dinsdag opnieuw omlaag. Dat komt volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers door de afgenomen onrust op de oliemarkt. Automobilisten kunnen daardoor rekenen op lagere prijzen aan de pomp.

De Europese olieprijs daalde maandag al nadat de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif meldde dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord hebben bereikt. Volgens Foolen zal de prijs naar verwachting verder dalen: "Onze verwachting is dat de benzineprijs morgen nog iets verder daalt ten opzichte van vandaag. We rekenen op een kleine stap van één à twee eurocent per liter."

Optimistisch

De brandstofexpert van UnitedConsumers is optimistisch. "De brandstofprijzen kunnen de komende tijd zeker verder dalen", laat Foolen weten. "We mogen daarom best optimistisch zijn. Tegelijkertijd verwachten we dat de grote oliemaatschappijen, die de adviesprijzen bepalen, eerst willen zien hoe de situatie zich ontwikkelt voordat ze de prijzen fors verlagen."

Het vooruitzicht voor automobilisten lijkt voorlopig gunstig. Als de rust op de oliemarkt aanhoudt, kunnen de brandstofprijzen de komende weken verder onder druk komen te staan.