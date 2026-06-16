OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Benzineprijs verder omlaag, meer prijsdalingen niet uitgesloten

Geld

Vandaag, 14:16

Link gekopieerd

De adviesprijs voor benzine gaat dinsdag opnieuw omlaag. Dat komt volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers door de afgenomen onrust op de oliemarkt. Automobilisten kunnen daardoor rekenen op lagere prijzen aan de pomp.

De Europese olieprijs daalde maandag al nadat de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif meldde dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord hebben bereikt. Volgens Foolen zal de prijs naar verwachting verder dalen: "Onze verwachting is dat de benzineprijs morgen nog iets verder daalt ten opzichte van vandaag. We rekenen op een kleine stap van één à twee eurocent per liter."

Optimistisch

De brandstofexpert van UnitedConsumers is optimistisch. "De brandstofprijzen kunnen de komende tijd zeker verder dalen", laat Foolen weten. "We mogen daarom best optimistisch zijn. Tegelijkertijd verwachten we dat de grote oliemaatschappijen, die de adviesprijzen bepalen, eerst willen zien hoe de situatie zich ontwikkelt voordat ze de prijzen fors verlagen."

Het vooruitzicht voor automobilisten lijkt voorlopig gunstig. Als de rust op de oliemarkt aanhoudt, kunnen de brandstofprijzen de komende weken verder onder druk komen te staan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Dit is waarom je nog één dag moet wachten met tanken
Dit is waarom je nog één dag moet wachten met tanken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.