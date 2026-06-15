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Dit is waarom je nog één dag moet wachten met tanken

Geld

Vandaag, 11:56

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De Europese olieprijs is maandag gedaald nadat er volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is bereikt. De premier meldt dat zowel de VS als Iran hebben besloten hun militaire activiteiten "onmiddellijk en definitief" te beëindigen. En dat ga je merken aan de pomp.

Dat meldt het AD. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gaat de Straat van Hormuz komende vrijdag weer open. Eerdere blokkades van deze zeestraat leidden tot sterke stijgingen van de energieprijzen.

"De effecten op het gebied van energieprijzen kunnen echt nog vele maanden iedereen in de portemonnee raken", waarschuwde minister-president Rob Jetten eerder naar aanleiding van de situatie in het Midden-Oosten. Zie de video bovenaan.

Olieprijs zakt

Maandagochtend daalde de olieprijs met ruim 4 procent. Dat is goed nieuws voor automobilisten: vanaf dinsdag kan de benzineprijs aan de pomp enkele centen per liter dalen. Op maandag betaal je nog gemiddeld zo’n 2,472 euro per liter voor benzine en zo’n 2,314 euro per liter voor diesel.

Een vat ruwe Brent-olie kostte maandagochtend rond 83 dollar en dat is het laagste niveau in twee maanden tijd. Dat prijsniveau werd voor het laatst bereikt op 4 maart van dit jaar, toen de spanningen tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël nog in een eerdere fase zaten en er meerdere militaire incidenten waren met raket- en droneaanvallen.

Voorzichtig

Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken, reageert voorzichtig positief op het nieuws, maar benadrukt dat nog veel onduidelijk is. “Hoopvolle stap richting een duurzame oplossing, laten we hopen dat de deal getekend wordt en dat de inhoud dusdanig is dat de stabiliteit terugkomt,” laat de minister van Buitenlandse Zaken maandag weten aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

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