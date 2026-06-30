Gooi jij je tank niet helemaal vol? Dit zijn de gevolgen

Ben jij van team 'even voor een tientje tanken' of gooi je de tank liever in één keer helemaal vol? Sommigen zweren erbij om steeds met een halve tank te rijden, omdat een lichtere auto minder brandstof zou verbruiken. Anderen vullen de tank juist altijd volledig om minder vaak naar het tankstation te hoeven. Maar wat is nu beter voor je auto? Hart van Nederland zocht het voor je uit.

In de brandstoftank van je auto zit een brandstofpomp die de brandstof naar de motor pompt. Deze pomp wordt gesmeerd en gekoeld door de brandstof zelf. Rijd je voortdurend met een bijna lege tank, dan krijgt de pomp minder koeling en kan die sneller slijten. Dat meldt Autohandel Didier.

Volgens Paul de Waal van BOVAG kun je ook beter met een vollere tank rijden dan telkens met slechts een klein beetje brandstof. Hij laat aan Hart van Nederland weten dat steeds met een bodempje brandstof rijden ervoor kan zorgen dat vuil en andere verontreinigingen uit de tank makkelijker in de motor terechtkomen. Dat kan uiteindelijk leiden tot problemen en een flinke rekening bij de garage.

Niet structureel

Volgens De Waal en Autohandel Didier is het daarom verstandiger om ervoor te zorgen dat je tank niet structureel bijna leeg is en deze bijvoorbeeld minimaal halfvol te houden. Af en toe op de reserve rijden is geen probleem, maar regelmatig met een bijna lege tank rijden is geen goed idee. Door de tank vaker goed gevuld te houden, blijft de brandstofpomp beter werken en verklein je de kans op onnodige slijtage en dure reparaties.

Wil je nog meer besparen op brandstof? Dan kun je volgens de huidige prijsverschillen beter vóór dinsdag middernacht tanken in Duitsland. Na middernacht verdwijnt daar namelijk de zogenoemde 'Tankrabatt', waardoor het prijsverschil met Nederland een stuk kleiner wordt.

Tanken bij onze oosterburen werd per 1 mei nog goedkoper door tijdelijke belastingen. Wil je weten hoe Nederlanders daarover denken? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.