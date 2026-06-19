Tanken iets goedkoper, maar prijs aan de pomp blijft nog maanden hoog

De prijzen aan de pomp blijven naar verwachting nog wel een tijdje hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten, ondanks dat Iran en de Verenigde Staten hun blokkades van de Straat van Hormuz hebben opgeheven. Eigenaar Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers denkt dat dit maanden kan duren.

De heropening van de belangrijke zeestraat voor het vervoer van olie is onderdeel van de voorlopige vredesdeal die de landen deze week ondertekenden. Volgens de Amerikaanse vicepresident JD Vance ging de zestigdaagse overeenkomst donderdag in. Van Selms denkt dat tanken in Nederland voorlopig nog meer geld blijft kosten dan voordat de oorlog begon. "Helemaal naar het oude niveau gaan we voorlopig niet. Het is geen kwestie van dagen of weken, maar eerder van maanden."

Eerder deze week belden Gordon & Froukje met Selms over de benzineprijzen:

3:14 Daalt de benzineprijs ooit nog onder de 2 euro?

Benzine en diesel 2 cent goedkoper

Vrijdag waren benzine en diesel in Nederland ongeveer 2 eurocent goedkoper dan een dag eerder. Een liter Euro95 kost nu 2,433 euro en een liter diesel 2,241 euro. Op 28 februari, de dag dat de VS en Israël Iran aanvielen, kostte Euro95 nog 2,286 euro per liter en diesel 2,09 euro per liter.

Van Selms voegt eraan toe dat de onzekerheid over de situatie in het Midden-Oosten groot blijft en dat het nog maar de vraag is of het akkoord standhoudt. Als het bestand wordt geschonden, kunnen de brandstofprijzen weer stijgen. Ook duurt het nog even voordat de voorraden in Nederland zijn aangevuld. Daarnaast is de koers van de dollar volgens hem belangrijk voor de brandstofprijzen.

De prijzen liggen momenteel wel duidelijk onder hun recordhoogtes. De adviesprijs van een liter benzine steeg begin mei tot 2,646 euro en diesel begin april tot 2,819 euro. Overigens worden deze prijzen doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.