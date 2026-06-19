OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tanken iets goedkoper, maar prijs aan de pomp blijft nog maanden hoog

Tanken iets goedkoper, maar prijs aan de pomp blijft nog maanden hoog

Geld

Vandaag, 10:27

Link gekopieerd

De prijzen aan de pomp blijven naar verwachting nog wel een tijdje hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten, ondanks dat Iran en de Verenigde Staten hun blokkades van de Straat van Hormuz hebben opgeheven. Eigenaar Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers denkt dat dit maanden kan duren.

De heropening van de belangrijke zeestraat voor het vervoer van olie is onderdeel van de voorlopige vredesdeal die de landen deze week ondertekenden. Volgens de Amerikaanse vicepresident JD Vance ging de zestigdaagse overeenkomst donderdag in. Van Selms denkt dat tanken in Nederland voorlopig nog meer geld blijft kosten dan voordat de oorlog begon. "Helemaal naar het oude niveau gaan we voorlopig niet. Het is geen kwestie van dagen of weken, maar eerder van maanden."

Eerder deze week belden Gordon & Froukje met Selms over de benzineprijzen:

Daalt de benzineprijs ooit nog onder de 2 euro?
3:14

Daalt de benzineprijs ooit nog onder de 2 euro?

Benzine en diesel 2 cent goedkoper

Vrijdag waren benzine en diesel in Nederland ongeveer 2 eurocent goedkoper dan een dag eerder. Een liter Euro95 kost nu 2,433 euro en een liter diesel 2,241 euro. Op 28 februari, de dag dat de VS en Israël Iran aanvielen, kostte Euro95 nog 2,286 euro per liter en diesel 2,09 euro per liter.

Van Selms voegt eraan toe dat de onzekerheid over de situatie in het Midden-Oosten groot blijft en dat het nog maar de vraag is of het akkoord standhoudt. Als het bestand wordt geschonden, kunnen de brandstofprijzen weer stijgen. Ook duurt het nog even voordat de voorraden in Nederland zijn aangevuld. Daarnaast is de koers van de dollar volgens hem belangrijk voor de brandstofprijzen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De prijzen liggen momenteel wel duidelijk onder hun recordhoogtes. De adviesprijs van een liter benzine steeg begin mei tot 2,646 euro en diesel begin april tot 2,819 euro. Overigens worden deze prijzen doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.

Door ANP

Lees ook

Benzineprijs verder omlaag, meer prijsdalingen niet uitgesloten
Benzineprijs verder omlaag, meer prijsdalingen niet uitgesloten
Dit is waarom je nog één dag moet wachten met tanken
Dit is waarom je nog één dag moet wachten met tanken
Tanken in België weer goedkoper: verschil loopt op tot ruim 65 cent
Tanken in België weer goedkoper: verschil loopt op tot ruim 65 cent

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.