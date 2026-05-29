Tanken in België weer goedkoper: verschil loopt op tot ruim 65 cent

Tanken in België wordt vrijdag opnieuw goedkoper. De Belgische overheid heeft de maximumprijzen voor benzine en diesel verlaagd.

De zuiderburen verlagen de maximumprijs van benzine en diesel. Een liter benzine 95 (E10) wordt vrijdag 11,8 cent goedkoper en kost maximaal 1,856 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) betaal je vrijdag 1,938 euro per liter, dat is 10,7 cent per liter goedkoper dan donderdag.

Door de hoge brandstofprijzen in Nederland overweegt 1 op de 10 Nederlanders een elektrische auto. In april maakte Hart van Nederland hier een reportage over:

Ook voor een liter diesel (B7) betaal je vrijdag 10,3 cent minder per liter. Een liter diesel (B7) kost dan nog 2,038 euro per liter. LPG daarentegen blijft ongewijzigd, met een maximale prijs van 0,875 euro per liter.

Door deze ontwikkeling wordt tanken in België steeds aantrekkelijker voor Nederlandse automobilisten. Volgens Derk Foolen, brandstofexpert bij United Consumers, profiteerden eerst vooral mensen dicht bij de grens. Inmiddels is het volgens hem ook interessant voor automobilisten die zo'n 20 à 30 kilometer van de grens wonen om over te steken. "Met een tank van 50 liter bespaar je nu ruim 30 euro", vertelt de brandstofexpert.

In Nederland liggen de gemiddelde landelijke adviesprijzen volgens United Consumers vrijdag op 2,560 euro voor Euro95 (E10), 2,397 euro voor diesel en 1,298 euro voor LPG. Dat zorgt voor duidelijke verschillen per liter: Euro95 is ongeveer 0,676 euro duurder in Nederland, diesel 0,359 euro en LPG 0,423 euro.