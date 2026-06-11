Vaste energiecontracten fors duurder door Iranoorlog

Tarieven voor vaste energiecontracten liggen deze maand 13 procent hoger dan vóór het begin van de Iranoorlog. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) berekend. Bij veel variabele contracten voor gas en elektriciteit zijn de tarieven nog niet gestegen, meldt de markttoezichthouder. Daar kan op 1 juli verandering in komen, omdat veel energieleveranciers hun tarieven voor deze contracten op die datum aanpassen.

Doordat Iran het scheepsverkeer door de Straat van Hormuz grotendeels blokkeert, komt er sinds maart veel minder olie en gas uit het Midden-Oosten op de wereldmarkt. Dat heeft geleid tot een forse stijging van de gasprijzen op de groothandelsmarkten. Die prijsstijging was niet direct terug te zien in de variabele energietarieven, omdat energieleveranciers hun gas gespreid over een langere periode inkopen.

De ACM meldt in haar maandelijkse energiemonitor dat Nederlanders sinds het begin van de Iranoorlog vaker een vast energiecontract afsluiten. In april kwamen er per saldo 40.000 vaste contracten bij. In de twaalf maanden daarvoor lag dat aantal gemiddeld op 25.000 per maand.

Nederlanders maken zich zorgen over de Nederlandse gasprijzen, zoals te zien is in de video boven dit artikel.