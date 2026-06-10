Gasvoorraden op zorgelijk laag niveau: hogere energierekening dreigt

De Nederlandse gasbergingen worden niet snel genoeg gevuld. Volgens Gasunie is het huidige vultempo zorgelijk laag om huishoudens en bedrijven komende winter voldoende buffer te bieden. Ook duurt een besluit uit Den Haag over de aanleg van een strategische gasvoorraad te lang. "Wij willen meer urgentie zien", stelt Gasunie in De Telegraaf.

"We snappen heel goed dat het kabinet met meerdere belangen rekening moet houden, maar oplossingen voor de vulling en de strategische voorraad gaan nu niet snel genoeg", aldus Hans Coenen, lid van de raad van bestuur van Gasunie. Vanaf oktober, bij de start van het nieuwe stookseizoen, wil Gasunie dat de gasbergingen voor minstens 80 procent zijn gevuld. Dat percentage staat nu op slechts 19 procent, aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

De Europese gasprijs is met 25 procent gestegen door aanvallen van de VS en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz. Door minder LNG uit Qatar dreigt een hogere energierekening, juist nu de gasvoorraden in Nederland laag zijn, zo is te zien in bovenstaande video.

Dilemma

Het plan van Gasunie zorgt voor een dilemma in Den Haag. Het snel bijvullen van de gasbergingen kost mogelijk honderden miljoenen euro's. In het kabinet en in de Kamer klinkt dan ook twijfel over de oplossing: de aanleg van een strategische voorraad.

Maar het onderhouden van een gasvoorraad hoeft volgens Coenen niet extreem duur te zijn. "Nederland kan met bekende leveranciers afspraken maken: vul bij als het nodig is. Alleen als er echt noodzaak is, kost dat de Staat geld."