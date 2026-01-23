Nederlanders kiezen minder vaak voor warmtepomp na verlagen subsidie en zakken gasprijs

Volgens de Vereniging Warmtepompen zijn warmtepompen minder in trek na het verlagen van subsidie en zakken gasprijs. De levering van warmtepompen in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar afgenomen met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, komt naar voren uit cijfers van de brancheorganisatie.

Over het hele jaar was wel sprake van een toename. Er werden 126.000 warmtepompen geleverd, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder. In Nederlandse woningen staan volgens de branche nu 800.000 warmtepompen.

Groei door overgangsregeling

Die groei in het aantal warmtepompen was vooral het gevolg van een overgangsregeling voor een subsidie. De hoeveelheid subsidie die kon worden aangevraagd, is eind 2024 verlaagd. Dat leidde eind 2024 tot een piek in het aantal bestellingen; die warmtepompen werden begin vorig jaar geleverd. De groei vlakte halverwege het jaar af.

Het idee vanuit de overheid dat er vanaf dit jaar alleen nog hybride warmtepompen geplaatst worden:

1:05 Hugo de Jonge wil vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp bij vervanging cv

Niet op tempo voor 2050

Dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar minder warmtepompen zijn geleverd, zit de branchevereniging niet lekker. "Richting een klimaatneutraal Nederland in 2050 gaat het nu niet snel genoeg", stelt voorzitter Frank Agterberg. "Kijkend naar 2050 moet twee derde van de woningen voorzien zijn van een warmtepomp. Per jaar moeten er 250.000 tot 300.000 warmtepompen worden geleverd om dit te halen", legt Agterberg uit.