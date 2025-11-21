Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Deze taart zorgt voor grote ophef in Den Haag: 'Ja, chocolade heeft een bruine kleur'

Deze taart zorgt voor grote ophef in Den Haag: 'Ja, chocolade heeft een bruine kleur'

Eten

Vandaag, 19:26

Link gekopieerd

Een chocoladetaart van de banketbakkerij Plasman uit Den Haag zorgt voor grote ophef. Het gaat namelijk om gebak met het gezicht van Zwarte Piet. Op de taart zie je ook de rode lippen en oorbellen. Sommige Haagse raadsleden noemen het een 'racistische karikatuur van Zwarte Piet'. Dit schrijft het AD.

Bakker Armand Vermeulen laat aan Hart van Nederland weten dat hij de reacties op zijn taart jammer vindt: "Er zitten totaal geen verkeerde bedoelingen achter. We maken deze taart al 25 jaar. Het gaat om het kinderfeest en niet de discussie die wij volwassenen voeren over dit onderwerp. Zo is deze taart ook al tijden in allerlei kleuren (zoals op de foto hierboven) te bestellen."

Lees ook:

Meeste Nederlanders zien liever Zwarte Piet
Meeste Nederlanders zien liever Zwarte Piet

Geen racistische bedoelingen

"We hebben een paar jaar geleden door de discussie ook een roetveegpiettaart gehad. Die was gevuld met chocolade, maar de buitenkant maakte ik dan van een witte ganache. Bij gekleurde taarten gebruik ik marsepein. Toch merk ik dat de chocolade variant populairder is. Dat vindt men toch lekkerder. En ja, chocolade heeft een bruine kleur. Dat is chocolade", legt de bakker uit.

Volgens hem zit er niks racistisch achter de taart: "Ik heb hier in het bedrijf allerlei nationaliteiten rondlopen, dus er zijn geen racistische bedoelingen. Het is jammer dat sommige mensen dat zo zien. Ik stop niet met het maken van de taarten, maar ik ga het wel aanpassen. Dat moet wel. Ik moet iets met de oorbellen (op bovenstaande foto zijn de oorbellen al aangepast)."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Toch sinterklaasintocht in Zeeuwse Yerseke, mét zwarte pieten
Toch sinterklaasintocht in Zeeuwse Yerseke, mét zwarte pieten
Sinterklaasintocht Yerseke afgeblazen om aangekondigde demonstratie KOZP
Sinterklaasintocht Yerseke afgeblazen om aangekondigde demonstratie KOZP
KOZP trekt demonstratie bij landelijke sinterklaasintocht Texel terug, beterschap beloofd
KOZP trekt demonstratie bij landelijke sinterklaasintocht Texel terug, beterschap beloofd
Yerseke bereidt zich voor op protest KOZP rond sinterklaasintocht
Yerseke bereidt zich voor op protest KOZP rond sinterklaasintocht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.