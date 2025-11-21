Deze taart zorgt voor grote ophef in Den Haag: 'Ja, chocolade heeft een bruine kleur'

Een chocoladetaart van de banketbakkerij Plasman uit Den Haag zorgt voor grote ophef. Het gaat namelijk om gebak met het gezicht van Zwarte Piet. Op de taart zie je ook de rode lippen en oorbellen. Sommige Haagse raadsleden noemen het een 'racistische karikatuur van Zwarte Piet'. Dit schrijft het AD.

Bakker Armand Vermeulen laat aan Hart van Nederland weten dat hij de reacties op zijn taart jammer vindt: "Er zitten totaal geen verkeerde bedoelingen achter. We maken deze taart al 25 jaar. Het gaat om het kinderfeest en niet de discussie die wij volwassenen voeren over dit onderwerp. Zo is deze taart ook al tijden in allerlei kleuren (zoals op de foto hierboven) te bestellen."

Geen racistische bedoelingen

"We hebben een paar jaar geleden door de discussie ook een roetveegpiettaart gehad. Die was gevuld met chocolade, maar de buitenkant maakte ik dan van een witte ganache. Bij gekleurde taarten gebruik ik marsepein. Toch merk ik dat de chocolade variant populairder is. Dat vindt men toch lekkerder. En ja, chocolade heeft een bruine kleur. Dat is chocolade", legt de bakker uit.

Volgens hem zit er niks racistisch achter de taart: "Ik heb hier in het bedrijf allerlei nationaliteiten rondlopen, dus er zijn geen racistische bedoelingen. Het is jammer dat sommige mensen dat zo zien. Ik stop niet met het maken van de taarten, maar ik ga het wel aanpassen. Dat moet wel. Ik moet iets met de oorbellen (op bovenstaande foto zijn de oorbellen al aangepast)."