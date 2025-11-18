Meeste Nederlanders zien liever Zwarte Piet

Het merendeel van de Nederlanders geeft nog altijd de voorkeur aan de traditionele Zwarte Piet. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel met 2.799 respondenten. Maar verreweg de meeste Nederlanders vinden beide soorten pieten, zwart of met roetvegen, prima.

Telegraaf-journalist Wierd Duk bepleit dinsdagavond in Nieuws van de Dag dat de actiegroep Kick Out Zwarte Piet alleen maar heeft geleid tot meer polarisatie. Dat zie je in de video bovenaan.

Als ze moeten kiezen, blijven de meeste Nederlanders trouw aan de traditie: 64 procent geeft aan liever Zwarte Piet te zien. Slechts 29 procent kiest voor een roetveegpiet, op de vraag welke hun voorkeur heeft.

Verschil Amsterdam en provincie

Een opmerkelijk verschil is te zien tussen de gemeente Amsterdam en de rest van het land. In de hoofdstad gaat de voorkeur uit naar roetveegpiet: zo'n 58 procent van de respondenten uit Amsterdam ziet liever de nieuwe soort pieten. Dat staat ook in groot contrast met de rest van de eigen provincie (Noord-Holland), waar de voorkeur voor roetveegpiet op slechts 37 procent ligt.

Verder blijkt dat relatief de grootste voorkeur voor volledig zwart geschminkte pieten te vinden is in Friesland (74 procent), Limburg (73 procent), Overijssel (74 procent) en Drenthe (71 procent). Bewoners van Noord-Holland, Zeeland en Flevoland hebben relatief gezien de minst sterke voorkeur voor een volledig zwarte piet.

Gemiddeld geeft per provincie vier tot elf procent van de bewoners aan geen (sterke) voorkeur te hebben voor een zwarte piet of een roetveegpiet.

Yerseke is een van de plekken in Nederland waar de pieten nog volledig zwart zijn geschminkt:

0:45 Sinterklaasintocht in Yerseke alsnog doorgegaan, met zwarte pieten

Zowel Zwarte Piet als roetveeg prima

De meeste mensen blijken niet zo fel in de discussie te staan als het - met name op social media - soms lijkt. De acceptatie van een zwarte piet of een piet met roetvegen ligt ongeveer gelijk. Uit het panel blijkt dat de volledig zwarte piet nog door 70 procent van de Nederlanders wordt geaccepteerd. Maar de meeste mensen vinden de roetveegpiet een prima alternatief: deze wordt door zo'n 65 procent geaccepteerd.

Uit het panelonderzoek blijkt dat zo'n 37 procent van de Nederlanders wel begrip kan opbrengen voor mensen die de traditionele Zwarte Piet aanstootgevend vinden.