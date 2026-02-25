NVWA vindt geen giftige stof in onderzochte babyvoeding

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen cereulide gevonden in de onderzochte monsters van zuigelingenvoeding. Nieuwe terugroepacties zijn daarom niet nodig, meldt de autoriteit.

"In de geanalyseerde 18 monsters werd geen meetbare hoeveelheid cereulide aangetroffen", meldt de NVWA. "En dus werd de gezondheidskundige grenswaarde niet overschreden." De giftige stof kan leiden tot braken en diarree.

Het nieuws zorgde voor heel wat onrust en bezorgde ouders:

1:06 Mogelijk juridische stappen tegen Nestlé na meldingen zieke baby's

Ruim 200 meldingen

De NVWA kreeg naar aanleiding van de veiligheidswaarschuwing voor zuigelingenvoeding van Nestlé en Danone, vanwege een mogelijk te hoog gehalte aan cereulide, ruim 200 meldingen. Die gingen over baby's die klachten hadden gekregen na het drinken van de voeding. In tientallen landen haalden de producenten Nestlé, Danone en Lactalis de producten uit de handel.

Van de tot nu toe in totaal 211 meldingen gingen er 174 over de teruggeroepen producten en 37 over andere soorten zuigelingenvoeding. Hoe de kinderen dan wel ziek zijn geworden, is nog onduidelijk.