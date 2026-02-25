Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
NVWA vindt geen giftige stof in onderzochte babyvoeding

NVWA vindt geen giftige stof in onderzochte babyvoeding

Eten

Vandaag, 14:36

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen cereulide gevonden in de onderzochte monsters van zuigelingenvoeding. Nieuwe terugroepacties zijn daarom niet nodig, meldt de autoriteit.

"In de geanalyseerde 18 monsters werd geen meetbare hoeveelheid cereulide aangetroffen", meldt de NVWA. "En dus werd de gezondheidskundige grenswaarde niet overschreden." De giftige stof kan leiden tot braken en diarree.

Het nieuws zorgde voor heel wat onrust en bezorgde ouders:

Mogelijk juridische stappen tegen Nestlé na meldingen zieke baby's
1:06

Mogelijk juridische stappen tegen Nestlé na meldingen zieke baby's

Ruim 200 meldingen

De NVWA kreeg naar aanleiding van de veiligheidswaarschuwing voor zuigelingenvoeding van Nestlé en Danone, vanwege een mogelijk te hoog gehalte aan cereulide, ruim 200 meldingen. Die gingen over baby's die klachten hadden gekregen na het drinken van de voeding. In tientallen landen haalden de producenten Nestlé, Danone en Lactalis de producten uit de handel.

Van de tot nu toe in totaal 211 meldingen gingen er 174 over de teruggeroepen producten en 37 over andere soorten zuigelingenvoeding. Hoe de kinderen dan wel ziek zijn geworden, is nog onduidelijk.

Door ANP

Lees ook

Teruggeroepen babyvoeding: NVWA ziet aantal meldingen stijgen
Teruggeroepen babyvoeding: NVWA ziet aantal meldingen stijgen
Onrust om babyvoeding: tientallen ouders melden zieke kinderen na terugroepactie
Onrust om babyvoeding: tientallen ouders melden zieke kinderen na terugroepactie
Danone roept al deze baby- en kindervoeding terug in Nederland
Danone roept al deze baby- en kindervoeding terug in Nederland
NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof
NVWA verlaagt grens babyvoeding na zorgen om giftige stof
Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding
Zes meldingen van zieke baby's na Nestlé-babyvoeding

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.