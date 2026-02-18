Teruggeroepen babyvoeding: NVWA ziet aantal meldingen stijgen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft inmiddels meer dan honderd meldingen gekregen over teruggeroepen babyvoeding. Het aantal ouders van wie een kind ziek is geworden en die een mogelijk verband zien met de voeding, lijkt daarmee te stijgen.

Nestlé heeft in tientallen landen, onder meer Nederland, babyvoeding teruggeroepen om de mogelijke aanwezigheid van cereulide. Die giftige stof kan leiden tot braken en diarree. Ook Danone en Lactalis haalden babymelk uit de schappen.

Meldingen

Bij de NVWA kwamen tot nu toe 125 meldingen binnen over teruggeroepen voeding en 26 over overige voeding. Eerder sprak de NVWA nog van tientallen meldingen. Er lopen verschillende onderzoeken. De NVWA is met name geïnteresseerd in ziektemeldingen waarbij niet-teruggeroepen voeding wordt genoemd.

Een woordvoerder van de NVWA kan niet zeggen wat de mogelijke vervolgstappen zijn. "Daar is nu nog geen uitspraak over te doen, omdat dit zal afhangen van de constateringen."

Sterfgevallen

In andere landen zijn de afgelopen tijd soortgelijke meldingen gedaan. In Frankrijk zijn daarnaast drie sterfgevallen gemeld van baby's die teruggeroepen voeding hadden gedronken. Franse onderzoeken daarnaar lopen nog. Tot nu toe hebben de autoriteiten niet vastgesteld dat de overlijdens daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de voeding. Dat komt doordat de aanwezigheid van de giftige stof in de ontlasting alleen niet voldoende is om conclusies te trekken. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn geweest van buikgriep.