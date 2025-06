Nog een kind (9) in coma door cannabis, mogelijk link met besmette Haribo-snoepjes

Er is nog een kind dat in coma heeft gelegen door cannabis. Dat bevestigt de NVWA aan Hart van Nederland na berichtgeving van RTL Nieuws. Zij spraken de moeder van een negenjarige jongen, die opgenomen moest worden op de intensive care. Of het komt door het besmette Haribo-snoep, is niet zeker.

De NVWA is bij het gezin thuis geweest om onderzoek te doen, maar kon niet bewijzen dat het kind de snoep met cannabis erin had gegeten. "Ze hadden wel een pak Haribo-snoep in huis gehad, maar de verpakking al weggegooid", laat een woordvoerder weten. "Dus we hebben het helaas niet kunnen testen."

Lees ook: Haribo: cannabis kwam niet bij ons in snoep Haribo: cannabis kwam niet bij ons in snoep

Drie weken geleden werd de jongen uit Zeeland ineens ernstig ziek. Hij gaf over, moest huilen, had buikpijn, hoofdpijn en dacht steeds dat hij flauw ging vallen, vertelt de moeder van de jongen aan RTL Nieuws. Hulpdiensten "vreesden het ergste". Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar uit een hersenscan kwam geen oorzaak. Hij werd overgeplaatst. Inmiddels lag hij in comateuze toestand op de kinder-ic. Hij reageerde nergens meer op.

Uiteindelijk vinden ze cannabis in zijn urine.

Een schok

Na drie dagen werd hij wakker en ging het beter met hem. Maar het was een schok voor zijn moeder. Hoe kon haar kind softdrugs binnen hebben gekregen? Die dag was hij bij zijn opa en oma geweest en had hij buiten gespeeld. Plekken waar geen drugs gebruikt wordt, weet de vrouw zeker.

Een paar dagen later komt het antwoord: in de media zien ze dat de NVWA waarschuwt voor Haribo-snoep met cannabis erin nadat twee kinderen en een volwassene uit Twente ziek waren geworden. Na onderzoek blijkt het niet alleen in de zak van dat gezin te zitten, maar ook in een ongeopende zak die de NVWA in de winkel koopt. Kortom: het kon in alle zakken van dat product zitten.

Lees ook: NVWA: menselijke fout bij bijna-ramp bungeeattractie op kermis Nistelrode NVWA: menselijke fout bij bijna-ramp bungeeattractie op kermis Nistelrode

"Mijn hart stond echt even stil toen ik dat nieuws zag", vertelt de moeder aan RTL. "Ik belde gelijk de politie weer en die zijn daarna langsgekomen om met mijn zoontje te praten. Tegen hen vertelde hij dat hij die middag Haribo-snoep had gegeten." Maar de snoepjes, die hij dus ruim een week eerder had gegeten, waren allang weggegooid.

Snoep is voor kinderen

De moeder van de jongen is boos. "Snoep is voor kinderen bedoeld, op kinderen gericht. Dat er dan drugs in snoep zit, is te absurd voor woorden. Wie dit heeft gedaan, is niet goed in z'n hoofd. Ik kan als ouder niet begrijpen dat je dit ooit in je hoofd haalt om te doen."

Haar zoon is niet de enige die dit is overkomen. Een week nadat de politie bij dit gezin in Zeeland op bezoek is geweest, komt naar buiten dat een ander kind uit Twente net zo ziek is geweest. Beiden lagen ze meerdere dagen in coma.

De NVWA kon niet zeggen of er nog meer van dit soort incidenten bij ze gemeld zijn. "De politie is nog bezig met het onderzoek naar hoe de cannabis in het snoep heeft kunnen komen", legt een woordvoerder uit. De politie Oost-Nederland, waar dit onderzoek onder valt, doet er geen uitspraken over.