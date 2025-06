Haribo-snoep toch niet besmet met cannabis, oorzaak coma's nog onbekend

De colasnoepjes van Haribo waar in Oost-Nederland meerdere mensen onwel van zijn geworden, blijken geen cannabis te bevatten. Dat meldt Haribo Nederland woensdagmiddag. Uit uitgebreid onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is naar voren gekomen dat er geen sporen van cannabis of verwante stoffen in de snoepjes zaten.

Snoep, een geliefde lekkernij bij kinderen, is doorgaans sowieso niet goed voor de gezondheid. Snoepfabrikanten en snoepverkopers moeten het dan ook steeds vaker ontgelden op het maatschappelijk toneel, zoals te zien is in bovenstaande video.

Na het eten van de snoepjes werden meerdere mensen onwel, twee kinderen lagen zelfs tijdelijk in coma na consumptie. Door de reeks meldingen was de oorzaak al snel te herleiden naar één specifiek product uit een specifiek filiaal: de kilozak Haribo Happy Cola F!ZZ met houdbaarheidsdatum januari 2026, uit een Twents filiaal van winkelketen Medikamente Die Grenze. De zakken zijn gelijk uit de schappen gehaald en meegenomen voor onderzoek.

Uit indicatieve testen die eerder waren uitgevoerd door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zou zijn gebleken dat de snoepjes besmet waren met cannabis of een verwante stof. Woensdag heeft de politie Oost-Nederland bekend gemaakt dat daar toch geen sprake van is geweest. "Dit betekent dat is aangetoond dat nergens in het proces bij Haribo cannabis in de colaflesjes terecht is gekomen", meldt de politie.

Verder onderzoek nodig

Wat er dan wel in of op de snoepjes heeft gezeten, is nog onbekend. "Er loopt een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie naar de reden van het onwel worden van de kinderen", aldus de politie. Omwille van de privacy van de jonge slachtoffers kan zij er nu niet veel meer over kwijt.

Haribo zelf laat weten opgelucht te zijn. "We zijn blij met de bevestiging van de Nederlandse politie vandaag dat alle monsters van HARIBO-producten die zijn getest door het Nederlands Forensisch Instituut, inclusief de monsters die zijn gedeeld in de oorspronkelijke melding, zijn bevestigd als negatief."

Het NFI heeft aan Hart van Nederland laten weten dat het onderzoek nog in volle gang is, en kan nog geen uitspraak doen over de mogelijke oorzaak van de klachten.