Nieuwe zoekactie naar vermiste Marjan (73) kort uitgesteld door noodweer in Frankrijk

Stichting Reddingshonden RHWW gaat zondag in het zuiden van Frankrijk verder met zoeken naar een sinds vorige week vermiste Marjan Roozendaal (73). Een woordvoerder van het zoekteam laat weten dat de zoektocht zaterdag niets heeft opgeleverd.

Het team, dat bestaat uit negentien mensen en veertien honden, ging zaterdag door met zoeken totdat het donker was. Zondag wil de groep rond 06.00 uur 's ochtends weer beginnen.

Noodweer in zoekgebied

Maar ze konden zondagochtend geen kant. Louise Smits-Jansen van Stichting Reddingshonden laat aan Hart van Nederland weten dat de zoektocht naar Marjan door het noodweer is uitgesteld: "We moesten schuilen voor onweer, als het niet zo'n noodweer was waren we met de honden al in het gebied."

Het plan is om zondag met vier groepen naar vier verschillende gebieden te gaan om gaan zoeken. "Het weer zit op dit moment dus nog even tegen", vertelt Smits-Jansen verder. Bijkomend voordeel van de buien is dat het daar iets kouder wordt waardoor de honden en de vrijwilligers niet de hitte naar de vrouw hoeven te zoeken.

Inmiddels is de zoektocht naar de vermiste vouw hervat.

Vermiste vrouw

De Nederlandse vrouw raakte spoorloos nadat zij vorige week camping Parc Le Duc in Vacquières had verlaten. Volgens verschillende media maakt de familie van de vrouw zich grote zorgen omdat zij zich in een beginstadium van Alzheimer bevindt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan om privacyredenen niks zeggen over de medische conditie van de vrouw. Vanuit het ministerie wordt bijstand verleend.

ANP