Reddingshonden en vrijwilligers naar Zuid-Frankrijk in zoektocht naar vermiste Marjan (73)

Een groep vrijwilligers van Stichting Reddingshonden is vrijdag met meerdere reddingshonden naar Zuid-Frankrijk vertrokken. Ze gaan daar helpen in de zoektocht naar de vermiste Marjan Roozendaal (73). De vrouw raakte zondag vermist nadat ze de camping 'Parc Le Duc' in Vacquières verliet. Sindsdien is ze spoorloos.

Dertien honden en negentien vrijwilligers vertrokken vrijdagmiddag vanuit Duiven. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.

Stichting Reddingshonden zal tijdens het zoeken hun eigen methode gebruiken: "We lopen nooit met één hond maar minimaal met drie honden. Als een hond namelijk ergens tegenaan loopt en het niet kan ruiken, omdat die bijvoorbeeld aan de verkeerde kant van de wind loopt, kan die het je niet vertellen", legde Louise Smits-Jansen van Stichting Reddingshonden eerder al uit.

Volgens Louise zullen ze nu niks meer aan sporen hebben: "Onze reddingshonden zoeken naar mensen die zitten, liggen, hangen of zich in het water bevinden."

Sporen

Marjan heeft een beginnende vorm van Alzheimer. Haar dochter Brenda liet eerder weten dat haar moeder naar het zwembad op het park zou gaan, maar vervolgens is gaan wandelen. Op camerabeelden is te zien dat ze door de poort naar buiten loopt. Volgens Brenda zijn er sporen geroken, waaruit zou blijken dat haar moeder naar links is gegaan en daarna naar rechts.

Mensen die de vrouw zien of meer informatie hebben over waar zij is, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie in Saint-Mathieu-de-Tréviers op telefoonnummer +33 4 67 55 20 02. Alle tips zijn welkom.