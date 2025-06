Enorme zorgen in Frankrijk om vermiste Paul en Gerda: 'Groot mysterie'

Nadat de burgemeester van het Franse Planchez zijn zorgen heeft geuit over de vermissing van de Nederlandse Paul (83) en Gerda (80), hebben Nederlanders in Frankrijk hetzelfde gedaan. De meesten begrijpen er niks van en noemen de plotse verdwijning van het stel uit het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn een "groot mysterie".

Veel Nederlanders die (tijdelijk) in Frankrijk verblijven zijn bekend met de zaak. Sommigen die in de omgeving van Planchez verblijven of zelfs wonen kennen het stel ook. Net als de burgervader noemen ze het een fijn stel. Paul en Gerda hebben al 25 jaar een huisje in het Franse gehucht, maar juist omdat het zo klein is zijn ze bij veel omwonenden bekend.

Verdwijnen, hoe kan dat?

Ook omdat het in de regionale krant staat is het haast niemand ontgaan, laat een - overigens Franstalige - buurvrouw aan Hart van Nederland zien. Met koeienletters staat er bovenaan een pagina: "Waar zijn Paul en Gerda?" Om vervolgens door te gaan met een ondertitel die zegt dat "het Nederlandse stel nooit aankwam in hun woning". Een Nederlandse man die net door het dorp loopt zegt zich inderdaad grote zorgen te maken. "Ook omdat ik in dezelfde leeftijdsgroep zit."

Een andere Nederlandse man zegt het allemaal maar erg bijzonder te vinden. "Het is een groot mysterie. Hoe kan een auto met twee mensen erin nou zomaar verdwijnen?", zegt hij met hoorbare verbazing in zijn stem.

Wat weten we?

Paul en Gerda vertrokken vorige week donderdag met hun witte Peugeot met kenteken KL-476-H naar Frankrijk. Die avond zijn ze nog gezien bij een pizzeria in het Belgische Charleroi en even later is er nog een pintransactie gedaan bij een tankstation in Rethel, Frankrijk. Daarna zijn ze op vrijdagochtend nog gezien, althans qua betaling, bij een bakker in Saint Dizier. Die laatste plaats ligt ook in Frankrijk. Tot zover een logische route met logische stops en betalingen.

Maar het vreemde zit hem in een betaling die in Orange is gedaan. Die plek ligt namelijk diep in Zuid-Frankrijk, bijna bij de kust. Dat is 400 kilometer ten zuiden van de vakantiewoning van het stel, die in Midden-Frankrijk te vinden is. Daar zijn ze echter nooit meer aangekomen en verder ontbreekt ieder spoor.

De burgemeester vindt ook vreemd en vraagt zich af: "Hebben ze een ongeluk gehad? Liggen ze in het ziekenhuis of zijn ze misschien wel ontvoerd?" Hij besluit enigszins triest: "Nu de dagen verstrijken hebben we steeds minder kans om ze levend te vinden. Maar we blijven hopen op een goede afloop."

Ook de Franse politie is druk bezig met de zaak en houdt alle scenario's open. Ze noemen het onderzoek dan ook gecompliceerd.