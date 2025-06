Burgemeester Planchez maakt zich zorgen om vermissing Paul (83) en Gerda (80): 'Vervelend en zorgwekkend'

De burgemeester van het Franse Planchez, Laurent Librero, maakt zich ernstig zorgen over de vermissing van de Nederlandse Paul (83) en Gerda (80) uit Alphen aan den Rijn. Het echtpaar vertrok vorige week donderdag met hun witte Peugeot 2008 richting hun tweede huis in Frankrijk, maar kwam daar nooit aan. Librero laat weten de verdwijning "zorgwekkend" te vinden.

"Ze komen al jaren naar onze gemeente: ze hebben hier een tweede huis en komen vaak in de zomer", aldus de burgemeester in gesprek met Hart van Nederland. Hij vertelt dat er zowel gezocht is in hun huis, als in de gemeente zelf. "Het is vervelend om mensen kwijt te raken."

Internationale zoektocht

Volgens Librero is een verdwijning "altijd vervelend en zorgwekkend". "Begin deze week was er zelfs een internationale zoektocht met de gendarmerie. Helaas hebben we nog geen nieuws." De burgemeester doet een oproep aan zowel de Franse als Nederlandse bevolking om contact op te nemen met de politie als ze meer weten. "Zelfs als het niets oplevert, dan hebben we in ieder geval iets geprobeerd."

Paul en Gerda Klapper vertrokken donderdagmiddag vanuit hun woonplaats Alphen aan den Rijn. Hun doel: nog één keer naar hun vertrouwde tweede huis in het Franse Planchez, dat ze na 25 jaar wilden verkopen. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor van het stel. De familie doet een dringende oproep aan vakantiegangers en bewoners in Frankrijk: kijk uit naar een witte Peugeot 2008 met kenteken KL-476-H.