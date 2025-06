Dit weten we nu over de vermissing van Paul (83) en Gerda (80) in Frankrijk

Paul (83) en Gerda (80) Klapper vertrokken donderdagmiddag vanuit hun woonplaats Alphen aan den Rijn. Hun doel: nog één keer naar hun vertrouwde tweede huis in het Franse Planchez, dat ze na 25 jaar wilden verkopen. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor van het stel. Dit is wat we tot nu toe weten.

Later die avond, tussen 19.00 en 19.30 uur, werd het echtpaar nog gezien bij een pizzeria in het Belgische Charleroi. Daar vertelden ze aan omstanders dat hun telefoons niet meer werkten en dat ze op zoek waren naar een hotel. Ze maakten gebruik van een telefoon om de route op te zoeken. Maar bij het hotel waar ze heen wilden, zouden ze nooit zijn aangekomen.

Rond 23.00 uur volgde nog een pintransactie bij een Total-tankstation in Rethel in Frankrijk. Daarna werd ook een tolbetaling geregistreerd bij Orange, diep in Zuid-Frankrijk. Onbegrijpelijk, zeggen familieleden: Paul en Gerda vermijden normaal altijd de dure tolwegen. Vrijdagochtend is er nog gepind bij een bakker in de buurt van Reims.

Verward vertrokken?

Volgens dochter Cecile wordt de situatie steeds zorgelijker. "Onze ouders zijn afhankelijk van medicatie. Mijn vader heeft diabetes, en volgens het medische systeem heeft hij die al dagen niet meer genomen." Gerda is bovendien slecht ter been na een knieoperatie. En: hun telefoons staan sindsdien uit, terwijl Gerda normaal dagelijks contact zoekt met haar kleinkinderen.

Opvallend is ook dat ze voor vertrek geen enkele voorzorgsmaatregel namen bij hun huis in Alphen, iets wat ze normaal altijd doen. Ze hebben geen medicatie bij zich en ze hebben de buren niet gevraagd om de plantjes te verzorgen. "Het lijkt alsof ze verward zijn vertrokken," zegt kleindochter Emily tegen Omroep West.

Familie naar Frankrijk

De dochters, schoonzonen en partners zijn inmiddels zelf naar Frankrijk afgereisd om de route van hun ouders te volgen. Ze zijn onder meer langs politiebureaus en locaties gegaan waar het stel nog gezien zou zijn.

De familie doet een dringende oproep aan vakantiegangers en bewoners in Frankrijk: kijk uit naar een witte Peugeot 2008 met kenteken KL-476-H. De familie probeert beelden van de tolpoortjes op te vragen, in de hoop te achterhalen wie er in de auto zat.