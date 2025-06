Paul (83) en Gerda (80) nog steeds vermist in Frankrijk: ‘Dit is niets voor opa en oma’

De familie van Paul (83) en Gerda (80) Klapper maakt zich nog steeds ernstige zorgen. Het echtpaar is sinds donderdagavond 12 juni vermist in Frankrijk. Hun kleinkinderen laten nu weten dat die avond nog een pintransactie is gedaan bij een Total-tankstation in het Franse Rethel. En dat later een tolbetaling werd gedaan in de buurt van Orange, in Zuid-Frankrijk. Maar de familie vermoedt dat die niet door Paul en Gerda zelf is gedaan.

In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit wat je moet doen bij een vermissing.

Paul en Gerda vertrokken donderdag vanuit hun woonplaats Alphen aan den Rijn richting hun tweede huis in het Franse Planchez, maar zijn daar nooit aangekomen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De telefoons van het stel staan uit, wat volgens de familie zeer ongebruikelijk is.

Volgens dochter Cecile wordt de situatie steeds zorgelijker. “Onze ouders zijn afhankelijk van medicatie. Mijn vader heeft diabetes, en volgens het medische systeem heeft hij die al dagen niet meer genomen.”

Dringende oproep

De dochters, schoonzonen en partners zijn inmiddels zelf naar Frankrijk afgereisd om de route van hun ouders te volgen. Ze zijn onder meer langs politiebureaus en locaties gegaan waar het stel nog gezien zou zijn. “De politie zegt het serieus te nemen, maar tot nu toe gebeurt er weinig concreets. Morgen starten ze pas echt een onderzoek", laat Cecile zondag weten.

De familie doet een dringende oproep aan mensen in Frankrijk of reizigers die onderweg zijn om uit te kijken naar een witte Peugeot 2008 met Nederlands kenteken KL-476-H. “We hopen op alle hulp die we kunnen krijgen.”