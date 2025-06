Zussen naar Frankrijk om vermiste ouders te zoeken: ‘Krijgen geen contact’

Cécile Hagenaars-Klapper en haar twee zussen leven op dit moment tussen hoop en vrees. Hun ouders waren vanuit Rotterdam onderweg naar Frankrijk, maar hebben sinds vrijdagochtend niks meer van zich laten horen. Atypisch, volgens Cécile, want haar moeder "belt altijd om van alles en nog wat". Dat ze sinds vrijdag niks meer hebben gehoord, baat de zussen dan ook grote zorgen, vooral omdat hun ouders medicijnen gebruiken.

"Ze waren met de auto onderweg naar hun huis in Frankrijk in Planchez", vertelt Cécile tegen Hart van Nederland. "Normaal bellen ze altijd wel even of laten ze iets van zich horen. Maar sinds vrijdagochtend is het stil." De Schiedamse rijdt zondag met haar zussen naar Frankrijk om ze te zoeken. "Mijn man is al daar. Het is een onwerkelijke realiteit waarin we nu zitten."

Oproep

In een poging om haar ouders te vinden, heeft Cécile een oproep geplaatst op Facebook. Deze is al meer dan zeshonderd keer gedeeld. Vrijdagochtend zijn haar ouders voor het laatste rond 09.00 uur gesignaleerd bij een bakkerij onder Parijs. "Sindsdien hebben zij geen contact meer met ons gehad", schrijft de dochter in de oproep. "Ze gebruiken medicatie, wij maken ons grote zorgen."

Ze heeft nog geprobeerd om de telefoon te traceren, maar dat heeft helaas niks opgeleverd. "We hebben ze nu bij zowel de Nederlandse als Franse autoriteiten als vermist opgegeven." Een woordvoerder van de politie kan zondag tegen Hart van Nederland nog niets zeggen over de vermissing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was zondag niet bereikbaar voor vragen. "We hopen dat iemand die een concrete tip of aanwijzing heeft ons kan helpen", aldus Cécile.