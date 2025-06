Zorgen in Frankrijk om vermist echtpaar: ‘Je kunt hier makkelijk verdwijnen’

In het rustige Franse platteland rond Planchez is de schrik groot. De 83-jarige Paul en 80-jarige Gerda Klapper uit Alphen aan den Rijn worden al dagen vermist. Het echtpaar vertrok vorige week donderdag met hun witte Peugeot 2008 richting hun tweede huis in Frankrijk, maar kwam daar nooit aan. In het dorp en de omgeving reageren mensen bezorgd.

"Ik lees hier dat ze zonder medicatie vertrokken zijn, dus dat klopt gewoon ergens niet," zegt een Nederlandse voorbijganger die in de regio op vakantie is. Een ander zegt dat het verhaal haar niet loslaat. "Ik zal er wel op letten als ik een Nederlandse auto zie, een witte."

Verdwenen in een stil gebied

Nederlandse voorbijgangers in het nabijgelegen natuurgebied zijn eveneens aangeslagen. "Het is hier zó stil. Je kunt twee uur fietsen zonder iemand tegen te komen", vertelt een fietser. Zijn metgezel vult aan: "Dit is zo’n uitgestrekt gebied, je kunt hier makkelijk verdwijnen zonder gezien te worden."

Ook Nederlanders in het Franse dorp Planchez maken zich zorgen. "Mevrouw heb ik ooit ontmoet op een dorpsfeest", vertelt een oudere man. "Dat gaat je natuurlijk wel aan, het zijn mensen op leeftijd. Wat is er met ze gebeurd? Dat zou ik heel graag willen weten."

Familie zoekt verder

Het echtpaar werd donderdagavond nog gezien bij een pizzeria in Charleroi, België. Ze vertelden daar dat hun telefoons niet meer werkten en dat ze op zoek waren naar een hotel. Daarna volgden nog pintransacties in Frankrijk: in Rethel, Reims en zelfs bij een tolpoort bij Orange, in het zuiden van Frankrijk.

Ondertussen is de familie zelf naar Frankrijk afgereisd om te zoeken. Ze hopen met beelden van tolpoortjes en bewakingscamera's duidelijkheid te krijgen. In het gebied is een oproep gedaan om uit te kijken naar hun witte Peugeot 2008 met kenteken KL-476-H.