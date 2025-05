LIVE: persconferentie over onderzoek naar overlijden Jeffrey en Emma

Dinsdagavond werd na een dagenlange zoektocht een auto gevonden met de lichamen van de vermiste Jeffrey (10), Emma (8) en hun vader (67). De politie geeft in deze livestream een persconferentie met de laatste informatie.

De livestream is voorbij.

De kinderen waren sinds zaterdagmiddag vermist. Zondag werd er een Amber Alert verstuurd. De politie sprak eerder al de vrees uit voor het leven van Emma en Jeffrey, omdat er aanwijzingen waren dat hun vader van plan was zichzelf en de kinderen iets aan te doen.

Woensdagochtend bleek het ergste scenario werkelijkheid geworden. De familie heeft een verklaring uitgegeven waarin het verdriet nauwelijks in woorden te vangen is: "Aangeslagen, boos en intens verdrietig. Geen enkel woord komt in de buurt bij wat wij nu voelen. We kunnen het niet beseffen en willen het ook eigenlijk niet beseffen."