Lichaam vermiste Brigitte (65) gevonden op Samos

De 65-jarige Brigitte van Gennip uit Amsterdam, die sinds donderdagochtend vermist was op het Griekse eiland Samos, is woensdagochtend overleden gevonden. Dat melden ingewijden.

De ingewijden laten weten dat de vrouw vermoedelijk een verkeerd pad is ingeslagen bij een kruising. Het pad bevat een misleidende splitsing, waar iemand makkelijk verkeerd loopt, ook omdat er wel rode markeringen bijstaan. "Waarschijnlijk is het een oude route", aldus een betrokkene.

Het is nog onduidelijk wat er met het slachtoffer is gebeurd. Ze kan zijn uitgegleden, want het pad dat zij vermoedelijk heeft genomen is vrij gevaarlijk. Maar ze kan ook verdwaald zijn, of te weinig hebben gedronken, zegt de ingewijde.

Zoektocht

De Nederlandse vrouw werd voor het laatst gezien op donderdagochtend 22 augustus in de buurt van de historische Tunnel van Eupalinos. Sinds de verdwijning waren er grootschalige zoekacties op touw gezet.

Verschillende Nederlandse zoekteams, waaronder de Stichting Reddingshonden RHWW en het Nationaal Drone Team, waren naar Samos afgereisd om te helpen. De RHWW werd daarbij ondersteund door de lokale Griekse SAR-teams, die het gebied goed kennen. Er werd een crowdfundingsactie opgezet om de zoekteams financieel te ondersteunen.

De zoektocht werd bemoeilijkt door de hitte- en de hoogteverschillen in het terrein. Haar telefoon werd al snel teruggevonden, maar van haarzelf ontbrak ieder spoor. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend.

Nachtmerrie

Hulporganisatie Namens de Familie staat in nauw contact met de dochter van Brigitte, Malou. Woordvoerder Tim Boersma vertelde in een eerder interview over de nachtmerrie waar de familie in leeft. (zie video hierboven)

Hart van Nederland/ANP