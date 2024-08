Nog steeds geen spoor van Brigitte (65): dit weten we tot nu toe over haar vermissing

De vermissing van Brigitte van Gennip (65) op het Griekse eiland Samos houdt al dagenlang veel mensen in spanning. De Nederlandse vrouw werd voor het laatst gezien op donderdagochtend 22 augustus in de buurt van de historische Tunnel van Eupalinos.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar, ondanks uitgebreide zoekacties door zowel Nederlandse als Griekse hulpdiensten.

Uitgebreide zoekacties

Sinds de verdwijning zijn er grootschalige zoekacties op touw gezet. Verschillende Nederlandse zoekteams, waaronder de Stichting Reddingshonden RHWW en het Nationaal Drone Team, zijn naar Samos afgereisd om te helpen. De RHWW wordt daarbij ondersteund door de lokale Griekse SAR-teams, die het gebied goed kennen.

Hitte en moeilijke omstandigheden

Het ruige en steile terrein, gecombineerd met hoge temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden, maken de zoekoperaties echter uiterst moeilijk. Om de honden en zoekteams te beschermen tegen de hitte, zijn de zoekacties alleen in de ochtend en late avond.

Louise Smits-Jansen, voorzitter van Stichting Reddingshonden RHWW, meldde eerder dat de omstandigheden zwaar zijn, met grote hoogteverschillen in het terrein. "Soms is er wel een hoogteverschil van acht meter of hoger", zei ze tegen Hart van Nederland.

Geen concrete aanwijzingen

Tot op heden zijn er helaas nog geen concrete aanwijzingen gevonden over de verblijfplaats van Brigitte. Haar telefoon werd wel teruggevonden, maar van haarzelf ontbreekt nog altijd ieder spoor. De familie van Brigitte is ontzettend bezorgd, en haar dochter Malou heeft meerdere keren haar zorgen geuit op sociale media, waarbij ze oproept tot hulp en steun.

"Ik ben totaal ontdaan door de enorme nachtmerrie die deze situatie is," schrijft Miedema in een bericht op X. Ze voelt zich voortdurend bang om verkeerde beslissingen te nemen met ernstige gevolgen. Ze bedankt iedereen voor hun steun, hulp en financiële bijdragen. "Maar elke dag duurt te lang. Ik wil vooral mijn moeder vinden, zodat deze zenuwslopende zoektocht kan eindigen".

Bericht van Malou Miedema op X:

Crowdfunding voor de zoekacties

Ondertussen is er een succesvolle crowdfundingsactie opgezet door Malou om de zoekteams financieel te ondersteunen. Deze actie heeft inmiddels meer dan 40.000 euro opgebracht. Het geld wordt gebruikt om extra teams in te schakelen en om de kosten van de huidige zoekoperaties te dekken.

De zoektocht wordt met man en macht voortgezet in de hoop snel antwoorden te vinden.