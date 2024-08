Binnen één dag streefbedrag gehaald voor zoekactie vermiste Brigitte (65) op Samos

De crowdfundingactie om de 65-jarige Nederlandse Brigitte op te sporen, die sinds donderdagochtend vermist is op het Griekse eiland Samos, heeft het streefbedrag van 20.000 euro bereikt. De dochter van Brigitte, Malou, startte de actie vrijdag om de zoektocht naar haar moeder te financieren.

Brigitte verdween nabij Pythagorion, in de buurt van de beroemde Tunnel van Eupalinos, waar ze samen met een goede vriend op vakantie was. Het is momenteel erg warm op het Griekse eiland; de afgelopen dagen was het er zo'n 35 graden.

Malou roept via een bericht op X wanhopig om hulp: "We doen er alles aan om haar levend te vinden, en ik waardeer elke steun in deze zenuwslopende tijd. Help alsjeblieft mijn moeder te vinden!" Met het opgehaalde geld worden de kosten voor de vrijwilligers van de zoekteams zoveel mogelijk gedekt.

Zaterdag vertrekt een Nederlands zoekteam naar Samos, bestaande uit twee dronepiloten, twee reddingshondengeleiders en een coördinator. Zij zullen samenwerken met de Griekse hulpdiensten en hebben ook contact met de Nederlandse ambassade. Het team blijft hopen op een positieve uitkomst, ondanks de zorgwekkende omstandigheden.

Telefoon gevonden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de vermissing bevestigd en biedt consulaire bijstand. Voor het laatst was er donderdagochtend om 10.30 uur contact met Brigitte.

Haar telefoon is inmiddels gevonden, maar van haarzelf ontbreekt nog ieder spoor. Volgens haar dochter zou ze nooit risicovolle beslissingen nemen, wat de bezorgdheid alleen maar groter maakt.