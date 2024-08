Nederlands zoekteam vertrekt naar Samos om Nederlandse Brigitte te zoeken

Een Nederlands droneteam en een reddingshondenbrigade reizen zaterdagochtend af naar het Griekse eiland Samos om daar op zoek te gaan naar de 65-jarige Brigitte van Gennip, die sinds donderdag vermist is.

De Nederlandse vrouw is volgens Griekse media verdwenen in de buurt van Pythagorion en de Tunnel van Eupalinos. De familie van de vrouw heeft de organisaties gevraagd om te helpen bij de zoekactie die al bezig is op het eiland.

Het zoekteam van het Nationaal Drone Team en Stichting MTL bestaat uit twee dronepiloten, twee zoekhondengeleiders en een coördinator. Het team gaat samenwerken met de Griekse hulpdiensten en heeft ook contact met de Nederlandse ambassade.

'Zorgwekkend'

"De omstandigheden zijn zorgwekkend, maar we blijven hopen op een positieve uitkomst", aldus het zoekteam. De familie en vrienden van de vermiste vrouw zijn een crowdfunding begonnen om de zoektocht te kunnen bekostigen.

De Nederlandse vrouw verdween nadat ze een wandeling ging maken in de buurt van de Tunnel van Eupalinos, een bezienswaardigheid uit de Griekse oudheid. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

