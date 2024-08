Broer ongerust over vermiste Ronny: 'Ik ben radeloos'

De familie van de sinds maandag vermiste Ronny maakt zich ernstig zorgen over hun geliefde. De 41-jarige man, die eigenlijk Dewkoemar Jagai heet, vertrok die middag vanuit Ees en werd om 19.30 uur voor het laatst gezien in Dalen.

Damiën, de broer van Ronny, laat weten dat de familie "radeloos en verward" is over de situatie waar ze in zijn beland. "We kunnen weinig doen, dat maakt het heel moeilijk", vertelt hij aan Hart van Nederland. "We doen ons best om hem terug te vinden. Er is weinig ruimte voor emotie, maar we zijn wel verward. We snappen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Ronny was met zijn vriendin, hun drie kinderen en zijn schoonmoeder op vakantie in het Drentse dorp, toen hij rond 16.00 uur besloot om sigaretten te gaan halen. Om 19.15 uur werd Ronny op zo'n 20 kilometer afstand van hun vakantieadres staande gehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. Na de aanhouding ontbreekt ieder spoor van Ronny.

Bang voor de dood

De broer van Ronny laat weten dat er bij de aanhouding geen sprake was van drank of drugs. Dat risico zou Ronny ook niet nemen, want hij was bang voor de dood, aldus Damiën. "Hij sukkelde met zijn gezondheid. Recent werd er in het ziekenhuis een plekje gevonden op zijn organen. Uiteindelijk is dat weer goed gekomen, maar ik merkte wel dat hij echt bang was voor de dood. Hij wilde verder leven."

We kunnen weinig doen, dat maakt het heel moeilijk. Damien, broer van Ronny

Ronny was van plan om na de vakantie een baan en woning te zoeken. Damiën hoopt dat die zoektocht alsnog plaats kan vinden. "We staan constant in contact met de politie, maar ze geven aan dat er weinig aanknopingspunten zijn om gericht te zoeken. We kunnen alleen maar hoop houden."