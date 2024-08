Politie voert grote zoekactie uit naar vermiste man (58) in duinen Bergen

In de duinen van Bergen is een grootschalige zoekactie gestart naar een 58-jarige man. De vermiste man is volgens Burgernet blank, 1,87m lang, heeft donker krullend haar en is slank. Hij droeg een blauw shirt, een lichte korte broek en sandalen op het moment van zijn verdwijning.

De politie Noord-Holland heeft via X laten weten dat meerdere hulpverleners en een helikopter worden ingezet bij de zoekactie. De zoekactie vindt plaats in de omgeving van het duingebied in Bergen. De politie roept iedereen op om tips direct door te geven via 112.