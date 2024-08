Ernstige zorgen om vermiste Ronnie (41) in Ees

De 41-jarige Ronnie uit Enschede is sinds maandag vermist, zo meldt de politie. De man, die eigenlijk Dewkoemar Jagai heet, vertrok die middag vanuit Ees en werd om 19.30 uur voor het laatst gezien in Dalen. Zijn familie maakt zich ernstige zorgen.

Ronnie was met zijn vriendin, hun drie kinderen en zijn schoonmoeder op vakantie in het Drentse dorp, toen hij rond 16.00 uur besloot om sigaretten te gaan halen. Sindsdien is hij niet meer teruggekeerd naar het vakantieadres.

Signalement

Dewkoemar is 169 cm lang, heeft kort donker haar en draagt tatoeages op zijn nek, armen en handen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte zwembroek, een donkergroen T-shirt en donkere slippers. Hij verplaatst zich mogelijk in een zwarte Volkswagen Golf.