Dochter Malou over vermissing Brigitte (65) op Samos: 'Gigantische nachtmerrie'

De zoektocht naar de vermiste Nederlandse vrouw op het Griekse eiland Samos heeft nog geen resultaten opgeleverd, meldt de organisatie Namens de Familie. De 65-jarige Brigitte werd op donderdagochtend voor het laatst gezien. Haar dochter, Malou, laat in een update weten 'totaal ontdaan te zijn door deze gigantische nachtmerrie'.

"Er is sinds donderdagochtend niets meer van haar vernomen", vertelt Malou Miedema over haar moeder. "In deze omstandigheden is het een opluchting dat ik zo nauw betrokken ben bij alle inspanningen. We werken goed samen met hulpteams uit zowel Griekenland als Nederland en hebben veel vertrouwen in de inzet van de lokale teams in de afgelopen vier dagen, maar het blijft een enorme nachtmerrie".

Grondig doorzocht

Miedema geeft aan dat het gebied waar haar moeder voor het laatst is gezien, nabij de historische Tunnel van Eupalinos bij Pythagorion, grondig is doorzocht. "Helaas hebben we nog geen aanwijzingen gevonden, en ik wil zo snel mogelijk antwoorden krijgen."

Een crowdfundingsactie om Nederlandse zoekteams in te zetten, heeft tot maandagochtend bijna 24.000 euro opgeleverd. Miedema wil de inzamelingsactie uitbreiden om extra hulp in te schakelen. Eventueel overgebleven geld wordt gedoneerd aan de Griekse hulpdiensten die ondersteunen, aldus een verklaring van Namens de Familie.

'Totaal ontdaan'

"Ik ben totaal ontdaan door de enorme nachtmerrie die deze situatie is," schrijft Miedema in een bericht op X. Ze voelt zich voortdurend bang om verkeerde beslissingen te nemen met ernstige gevolgen. Ze bedankt iedereen voor hun steun, hulp en financiële bijdragen. "Maar elke dag duurt te lang. Ik wil vooral mijn moeder vinden, zodat deze zenuwslopende zoektocht kan eindigen".

Bericht van Malou Miedema op X:

Maandagochtend arriveerde een nieuw Nederlands hulpteam op Samos, bestaande uit acht honden en twaalf begeleiders van de Stichting Reddingshonden RHWW. Een medewerker van de stichting geeft aan nog niet precies te weten hoe hun inzet er maandag uit zal zien.

Zaterdag arriveerde al een ander Nederlands zoekteam, bestaande uit het Nationaal Drone Team en de Stichting MTL, op Samos.

ANP